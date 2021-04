António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, disse esta quinta-feira que a "grande meta" do Governo é atingir a imunidade de grupo até ao fim do verão.Em declarações aos jornalistas, o secretário de Estado garante que é necessário "ser muito cauteloso a implementar medidas" e apela ao distanciamento físico, para combater a transmissão da Covid-19."Se chegarmos à imunidade no fim do verão, gradualmente, poderemos voltar à nossa vida normal", admite Lacerda Sales.