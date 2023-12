O ex-secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, confirmou que se reuniu, por duas vezes, com o filho do Presidente da República. Nuno Rebelo de Sousa pediu a primeira reunião “com o objetivo de apresentar cumprimentos” e durante a conversa abordou o caso das gémeas, “que seria importante fazerem um medicamento [Zolgensma] até aos dois anos”, referiu o ex-governante.Lacerda Sales avançou que deu a “informação de que se iria tratar este caso sem tratamento de privilégio”. “Todos os processos que me chegavam formalmente eu sinalizava para as diferentes instituições, e foram centenas”, acrescentou ao ‘Expresso’. Na entrevista também esclareceu que não teve outra intervenção.Sobre o segundo encontro, Lacerda Sales disse que estiveram presentes responsáveis da área da saúde brasileiros e o caso das gémeas não foi abordado. Explica ainda que só agora falou porque teve de pedir documentação ao Ministério da Saúde.