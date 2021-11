O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, socorreu esta terça-feira uma mulher motociclista, com cerca de 50 anos, que chocou com um carro na avenida Defensores de Chaves, em Lisboa - um acidente junto ao Ministério da Saúde.António Lacerda Sales terá ouvido o barulho resultante do acidente, apercebeu-se do aparato e da vítima no chão e saiu do edifício do Ministério para prestar auxílio à mulher ferida.