Lacerda Sales sobre vacinação da Covid-19: "Idosos vão ser prioridade nesta fase"

O secretário de Estado, António Lacerda Sales, garantiu, esta sexta-feira que a "idade não será um limite" e que "os idosos vão ser prioridade" nesta primeira fase de vacinação contra a Covid-19.Contrariando a informação avançada na quinta-feira, que a DGS não iria incluir os idosos na primeira fase de vacinação, Lacerda Sales, adiantou que as "faixas mais vulneráveis sempre foram uma prioridade para este governo, nomeadamente os idosos, portanto não será agora que a idade será um limite para vacinação. A única limitação pode ser as características das vacinas."Todos os idosos de lares sem limite de idade, profissionais de lares saúde e forças de autoridade" vão ser incluídos no programa de vacinação contra a Covid-19.Portugal já tem quatro contratos com vacinas contra a Covid-19, que darão um total de 16 milhões de doses. Secretário do Estado garante que vão haver vacinas para todos. "Vamos com certeza atingir grau de cobertura muito amplo. Mais uma vez, refiro, a idade não será um limite", remata.