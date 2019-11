Ladrões roubam carro e abandonam cadela

Ritinha, uma cadela com 12 anos, acompanhava os donos, de Vale de Cambra, em todas as viagens que faziam. Numa deslocação a Coimbra, no dia 1, o animal ficou no interior do carro.A viatura foi furtada e Ritinha abandonada pelos assaltantes, a 97 quilómetros de casa. Ao longo de uma semana, o animal vagueou pela cidade, enquanto os donos, desesperados, fizeram "mais de 500 quilómetros" durante vários dias para a tentarem encontrar.O veículo foi localizado no Porto, mas de Ritinha nem um sinal. "Corremos Coimbra inteira e nada", conta o dono, Alcides Almeida. A mulher, Aurélia Menezes, diz que o marido "já não dormia nem comia há uma semana". Até que na noite de segunda-feira viram uma fotografia de Ritinha na página da associação Condeixa Patudos."Tínhamos acabado de vir de Coimbra e voltámos para a ir buscar". A cadela foi localizada por um motorista da Uber, que a viu em vários sítios da cidade e pediu ajuda à associação, que a recolheu. "Estava exausta, assustada e infeliz", descreve Olga Ruth, da Condeixa Patudos. O reencontro com os donos "foi emocionante", lembra."Ficou eufórica", refere Aurélia Menezes. Para Alcides Almeida, foi "como recuperar um tesouro". Como agradecimento, o casal adotou mais uma cadela, que estava ao cuidado da associação.