Lagos vai ter passadiço de quatro quilómetros na praia

Um passadiço em madeira, com cerca de quatro quilómetros, vai ser construído na Meia Praia, em Lagos, no âmbito do projeto de reabilitação e recuperação do cordão dunar da praia. Está em causa um investimento 1,4 milhões de euros, sendo comparticipado por fundos comunitários.





“O concurso da obra deve ser lançado no próximo mês”, revela aoHugo Pereira, presidente da Câmara de Lagos. Os trabalhos deverão arrancar após o verão. Entretanto, encontra-se em fase de conclusão a obra de requalificação da estrada da Meia Praia, ao longo da frente de mar.