"Lamentamos, mas mantemos responsabilização na falência do banco": Jaime Antunes sobre morte de Rendeiro

Jaime Antunes, presidente da Privado Clientes, ex-cliente e ex-acionista do BPP que trabalhou de perto com João Rendeiro, em entrevista à CMTV, salientou que o ex-banqueiro "fazia parte de alguns processos, mas não se estava à espera que o património dele viesse a resolver o problema dos clientes do BPP". "Não seria o património de uma casa ou outra que viria a resolver o problema", denotou ainda.



O ex-acionista de João Rendeiro lamenta a sua morte, mas mantém "a responsabilização na falência do banco e no que provocou aos clientes".

"No BPP foi-lhe retirada a licença bancária em 2010 e há 12 anos que temos uma comissão liquidatária", referiu Jaime Antunes, acrescentando que "só os clientes portugueses, a maior parte privados, foram os mais lesados".





Para concluir, o presidente da Privado Clientes salientou que "a Comissão está a absolver e a gastar os recursos que deveriam ser para pagar aos lesados".João Rendeiro foi fundador e administrador do Banco Privado Português (BPP), vocacionado para a gestão de fortunas e cujo colapso, em 2010, levou a que fosse investigado e condenado pela prática de diversos crimes económico-financeiros.Com cerca de 3 000 clientes, o BPP funcionou até entrar em rotura em dezembro de 2008, acabando a falência por ser decretada em 2010, devido a erros de gestão e incumprimento das regras do Banco de Portugal e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).