A Polícia Judiciária de Setúbal, em coordenação com a Segurança Social, encerrou, esta quinta-feira, um lar clandestino que funcionava em barracões agrícolas na Estrada Municipal 104, em Lagameças, Setúbal. Cinco utentes que se encontravam no espaço foram transportadas para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal, por ordem do delegado de Saúde.









