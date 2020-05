Lar da Cumieira em Pombal abre programa de visitas

O Lar de Idosos da Associação Sociocultural Recreativa e Educativa de Cumieira e Circunvizinhas, em Pombal, recebeu esta terça-feira as primeiras visitas de familiares de utentes.Decorrem num espaço próprio e seguindo regras apertadas, com os visitantes a entrarem numa sala com uma ‘parede’ transparente em plástico e convivendo com o familiar que está do outro lado, já que o contacto físico não é permitido. Entram de máscara, por um corredor com vários recipientes com hipoclorito de sódio, mediante inscrição e ficando a visita registada.O plano "estava delineado à espera de autorização das autoridades de saúde", disse esta terça-feira aoo enfermeiro Jorge Araújo, adiantando que os idosos "precisam destas visitas, após estes últimos meses de solidão".