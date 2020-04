Lar da Maia com três infetados apela à ajuda de voluntários

Três utentes do lar CliniCuidados, no concelho da Maia, estão infetados com o novo coronavírus e grande parte dos funcionários estão em casa em isolamento. Neste momento os cuidados aos idosos são realizados apenas por quatro elementos, situação que leva os responsáveis da instituição a apelar à ajuda de voluntários.

Os primeiros casos positivos do novo coronavírus no lar foram conhecidos no dia 25 de março, e a situação foi de imediato transmitida às autoridades de saúde. No domingo, em articulação com a Câmara Municipal da Maia, os restantes 17 idosos foram sujeitos a testes à Covid-19 e levados para uma unidade hoteleira da cidade.

Entretanto o lar foi sujeito a uma desinfeção, para que os utentes possam regressar à medida que os resultados sejam conhecidos, sendo certo que os idosos infetados serão isolados numa ala preparada para o efeito.

Com 12 funcionários a cumprir isolamento em casa e cinco a aguardar também os resultados dos testes, a equipa ficou reduzida. Os cuidados aos idosos são agora assegurados por quatro elementos, situação que leva os responsáveis do estabelecimento a lançar o apelo para que outras pessoas se possam juntar à equipa.

A CliniCuidados é assim o segundo lar com casos positivos de Covid-19 no concelho da Maia, depois do surto ter assolado, na semana passada, o lar "O Amanhã da Criança". Os 58 utentes foram sujeitos a testes e levados, igualmente, para um hotel na cidade. Dois acabaram por não resistir.

De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde a Maia é um dos cinco concelhos mais afetados pela pandemia, com 328 casos confirmados.