Um surto de Covid-19 no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal já contaminou 27 utentes e 14 funcionários. Três utentes infetados foram assistidos no hospital.



Há ainda a registar um outro

surto de Covid-19 no Lar da Casa do Povo de Santo António das Areias, concelho de Marvão. Este infetou os 37 residentes e 10 dos 27 funcionários. Três utentes estão internados.