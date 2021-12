Lar de Castelo Branco dá quatro dias para retirar os utentes

O lar do Centro Social de Salgueiro do Campo, em Castelo Branco, onde residem 15 utentes, decidiu fechar portas a 31 de dezembro, mas só esta segunda-feira, com quatro dias de antecedência e por carta, é que a direção avisou as famílias para retirarem os idosos da instituição.









Na origem do encerramento está uma decisão do Centro Distrital de Segurança Social, que proibiu a instituição de admitir novos utentes para o serviço de lar que se encontra em situação ilegal. Uma proibição que, segundo a direção do Centro, “levou a uma redução dos apoios recebidos, a principal forma de subsistência da instituição”.

Na carta enviada aos familiares dos utentes, a direção acusa a Segurança Social e a Câmara de Castelo Branco de “não terem tido abertura para a resolução do problema, nem terem dado qualquer alternativa, apesar de ambas terem ficado perfeitamente cientes que o resultado inevitável seria o fecho”.

A Segurança Social já anunciou que os 15 residentes no lar ilegal serão alojados em várias instituições da região. A instituição, que emprega 15 trabalhadores, adianta que se vê obrigada a "rescindir todos os contratos de trabalho".

“Já sabíamos que havia dívidas e que as coisas não estavam bem, mas avisar que temos que retirar os nossos pais e avós do lar com quatro dias de antecedência numa altura como esta é uma vergonha”, adianta ao CM a neta de uma utente.