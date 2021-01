Lar de comunidade religiosa em Elvas regista 27 infetados com Covid-19

Um surto de covid-19 no Lar Nossa Senhora do Paço, em Barbacena, no concelho de Elvas (Portalegre), já infetou pelo menos 27 pessoas, entre utentes, funcionários e religiosas, revelou a Arquidiocese de Évora.

Neste lar, da Comunidade Santa Beatriz da Silva, da congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, estão infetados com o novo coronavírus SARS-CoV-2 um total de 15 utentes, oito funcionários e as quatro religiosas pertencentes à instituição, explicou hoje à agência Lusa fonte da Arquidiocese de Évora.

De acordo com a mesma fonte, o Lar Nossa Senhora do Paço conta com um total de 25 utentes, 25 funcionários e quatro religiosas.

A covid-19 já matou pelo menos 1.934.693 pessoas no mundo desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, segundo o levantamento realizado hoje pela agência de notícias AFP de fontes oficiais às 11:00.

Mais de 90.196.880 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 55.592.800 pessoas foram consideradas curadas, segundo o mesmo balanço.

Em Portugal, morreram 7.803 pessoas dos 483.689 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

