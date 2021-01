Lar de freguesia rural de Campo Maior com 19 infetados com Covid-19

Um surto de covid-19 num lar de uma freguesia rural de Campo Maior, no distrito de Portalegre, já infetou, pelo menos, 19 utentes e funcionários, informou este domingo a direção da instituição.

Num comunicado publicado na página da rede social Facebook do Centro de Dia e Lar de Nossa Senhora da Graça de Degolados, a direção indica que estão infetados 12 utentes e sete funcionários.

"Todos sabemos que os casos têm vindo a aumentar a nível nacional e também no nosso concelho, mas ainda assim, tendo em conta que todas as medidas de segurança foram sempre escrupulosamente cumpridas, nada nos fazia prever resultados positivos, que muito nos entristecem", lê-se no documento.

A instituição acrescenta ainda que já tomou "todas as medidas necessárias" relacionadas com o plano de contingência, no sentido da diminuição do risco de transmissão, "acautelando por vários meios" a proteção dos utentes.

