Lar de freguesia rural de Évora com 42 infetados com Covid-19

Um total de 30 utentes e 12 funcionários de um lar numa freguesia rural do concelho de Évora estão infetados com covid-19, revelou esta segunda-feira o presidente da câmara municipal.

"Surgiu mais um surto, agora no lar da Boa Fé, com 30 [utentes] e 12 trabalhadores infetados", indicou o autarca de Évora, Carlos Pinto de Sá, em declarações à agência Lusa.

Segundo o autarca, o surto foi detetado no lar do Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Boa Fé, na área da União das Freguesias de São Sebastião da Giesteira e Nossa Senhora da Boa Fé.

Esta estrutura residencial para idosos "tem boas instalações" e foi possível "fazer a separação" entre os utentes que estão infetados e os que fizeram teste com resultado negativo, indicou Pinto de Sá.

"Foi feita uma desinfeção da zona que recebeu" os utentes que não estão infetados, referiu, assinalando que uma brigada de intervenção rápida também já entrou na instituição para prestar apoio aos residentes.

O presidente do município previu "um aumento de casos na população" nesta freguesia e nas localidades vizinhas, frisando que existem "relações de trabalho, familiares e outras" entre Boa Fé e São Sebastião da Giesteira, no concelho de Évora, e São Brissos e Santiago do Escoural, no vizinho concelho de Montemor-o-Novo.

De acordo com o autarca, alguns dos utentes do lar da Boa Fé já "sobreviveram" ao novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, porque foram anteriormente residentes do lar da Quinta da Sizuda, também em Évora, que enfrentou um surto em setembro de 2020: "Esperamos que estes estejam imunizados".

