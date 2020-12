São 77 as pessoas infetadas com Covid-19 no lar da fundação Lopes da Fonseca, em Lapa do Lobo, no concelho de Nelas. Nesta altura apenas três utentes da instituição acusaram negativo para a doença pelo que foram colocados numa ala separada dos utentes que deram positivo.Aliás, as boas condições deste lar possibilitaram que todos os doentes estão a ser tratados nas respetivas instalações – só alguns serviços de limpeza, bem como de apoio aos utentes, estão a ser assegurados por empresas exteriores, uma vez que a maioria dos funcionários também está contaminada.