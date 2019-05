Lar de Lisboa sob suspeita de agressões a idosos

Duas funcionárias da Casa de Repouso Inválidos do Comércio, em Lisboa, alegam ter assistido a situações de violência verbal e física sobre os utentes por parte de outra trabalhadora. No espaço de quatro meses, as duas foram sujeitas a processos disciplinares. Francisco Cavalheiro, vice-presidente dos Inválidos do Comércio, nega a existência de agressões."Nenhum utente e nenhum familiar apresentaram até hoje queixas", referiu.Sobre denúncias anteriores de alegados maus-tratos , o Instituto da Segurança Social (ISS) informa que "em outubro de 2018 foi concluído um processo de fiscalização, mediante solicitação do Ministério Público, não se tendo verificado indícios de maus-tratos aos utentes".No presente, avança o ISS, "estão em curso processos de averiguações, com auditorias jurídica e financeira à Instituição".Em fevereiro deste ano, Elisabete Resende, 48 anos, foi sujeita a um processo disciplinar por incumprimento de funções. Aoexplica que foi "vítima de perseguição" e colocada numa sala de arrumos durante seis meses – acusação negada pela direção.A funcionária afirma que ouviu nos corredores uma funcionária "a gritar palavrões aos idosos".Uma outra trabalhadora, sujeita este mês a um processo disciplinar e que quis manter o anonimato, diz que a funcionária em questão "empurrou utentes na casa de banho e deu-lhes socos na cabeça".