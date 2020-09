Lar de luxo no Porto regista duas dezenas de mortes por Covid-19

A Residência Montepio, na rua do Breiner, no Porto, regista um foco de Covid-19 que, desde o final do mês de julho, já vitimou 20 pessoas.Cerca de 25 utentes positivos e 17 profissionais são ainda considerados casos ativos da doença. A instituição de luxo para idosos defende que a taxa de letalidade registada é de 22% e justifica-se com a média de internamentos nos últimos cinco anos entre os que faleceram.Denúncias, citadas pelo ‘Público’, revelam alegado racionamento de material de proteção por parte da instituição: terá sido proibido o uso de mais do que uma máscara. O lar desmente acusações.