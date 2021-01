Lar de Monforte tem todos os 40 utentes infetados com o novo coronavírus. Já se registaram duas mortes

Todos os 40 utentes de um lar de idosos em Santo Aleixo, Monforte, estão infetados com o novo coronavírus. Também o diretor do lar testou positivo à Covid-19 e está em isolamento profilático.Nenhum utente apresenta, para já, sintomas graves da doença.O surto terá começado há cerca de duas semanas num café da freguesia e terá chegado à instituição através de funcionários comuns ao café e ao lar.O foco de infeção já levou à morte de um dos utentes na segunda-feira e de um outro esta terça-feira.Mais de 10% do total da população da freguesia está infetada, registando-se até ao momento 78 casos ativos da doença.