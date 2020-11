Lar de Mora tem surto com nove pessoas infetadas com coronavírus

Um novo surto de covid-19 num lar do concelho de Mora, no distrito de Évora, já infetou nove pessoas, das quais seis utentes, duas funcionárias e um elemento da direção, revelou esta terça-feira o presidente da câmara.

O primeiro caso foi o de uma utente que foi transportada na quinta-feira para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde fez um teste positivo, indicou à agência Lusa o autarca de Mora, Luís Simão.

Segundo o presidente do município, na sequência dos testes realizados no dia seguinte no lar do Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Purificação, em Cabeção, naquele concelho alentejano, foram detetados mais oito casos de infeção com o vírus que provoca a covid-19.