Lar de S. José em Ílhavo regista sexta morte por coronavírus

O lar de São José, em Ílhavo, registou seis vítimas mortais por coronavírus.Há mais de 33 utentes infetados, com idade avançada e vários problemas de saúde.Segundo o que oapurou junto do diretor do lar, Luís Oliveira, os 33 doentes estão a receber assistência na instituição. 14 idosos testaram negativo para a Covid-19 e foram transferidos para um residencial, a fim de evitar o contágio. Os utentes estão a ser seguidos igualmente seguidos no local por funcionários do lar.Um dos pisos da instituição já foi desinfetado e hoje estão já confirmados mais trabalhos de limpeza.Recorde-se que a primeira norte neste lar ocorreu no final de março. Desde segunda-feira várias outras pessoas desta instituição perderam a vida.