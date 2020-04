Lar de Viana do Castelo regista duas mortes e 30 infetados com coronavírus

Dois utentes do lar do Centro Paroquial de Darque, em Viana do Castelo, morreram infetados com coronavírus. Há ainda 30 idosos e três funcionárias infetadas com a Covid-19.Os utentes que testaram negativo estão isolados e não mantêm nenhum contacto entre si.Em declarações ao, o padre Xavier Moreira, presidente do Centro Social, referiu que as duas vítimas mortais tinham já uma idade bastante avançada e apresentavam um quadro crítico, sendo que um dos óbitos ocorreu ainda esta segunda-feira.O pároco fez vários apelos ao Governo sobre a situação dos lares e sublinhou a dificuldade da instituição para adquirir material de proteção.