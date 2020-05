Lar de Vila Nova de Foz Coa com seis mortos e 81 pessoas curadas

Seis dos 52 utentes do Lar Nossa Senhora da Veiga, em Vila Nova de Foz Coa, que ficaram contaminados com Covid-19 não resistiram à força do vírus e acabaram por morrer. No total, foram 87 pessoas entre utentes, funcionários e familiares destes que ficaram infetados. Estão todos praticamente recuperados - realizam este fim de semana o segundo teste para entrarem para a lista das pessoas curadas da pandemia.



"Finalmente a situação está a ficar normalizada. Passamos por momentos muito complicados mas devido à força de muita gente, sobretudo de três grupos de jovens voluntários, resolvemos um grave problema", disse ontem ao CM Gustavo Duarte, presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Coa, concelho que registou 92 pessoas infetadas e oito óbitos.

