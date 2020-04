Lar de Vila Real com três utentes mortos pelo coronavírus numa semana

Uma semana depois de ter sido evacuado mediante a confirmação de que todos os 53 utentes da instituição estavam infetados pelo novo coronavírus, há a lamentar a morte de três no Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, por Covid-19.



Estavam internados numa unidade de saúde privada desde o dia 27 de março. Também o presidente do Conselho de Administração da instituição, Eugénio Varejão, confessou, nas redes sociais, estar infetado. Fonte do lar avançou ao Correio da Manhã que uma equipa da instituição, em articulação com o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e outros especialistas, tem procedido à reorganização das instalações, que já tinham sido desinfetadas, para que os utentes possam regressar em segurança.