Lar do Comércio em Matosinhos alvo do Ministério Público

O Ministério Público abriu um inquérito à atuação no Lar do Comércio, em Matosinhos, onde morreram 21 pessoas infetadas com Covid-19. O anúncio foi feito após Luísa Salgueiro, presidente da câmara matosinhense, dar conta de que ia expor à justiça as várias queixas feitas sobre aquele lar.



Esta sexta-feira a autarca disse que, embora não tenha visitado as instalações, "pelos relatos" que lhe chegaram, podia falar-se de uma situação de gestão negligente.





Quanto à substituição da direção disse que essa decisão não cabe ao município, pois não é a câmara que gere o lar, apesar do "enorme respeito que esta instituição de referência merece".Na quinta-feira 59 utentes começaram a ser retirados para outros locais e ontem o lar foi alvo de desinfeção.Mais informação sobre coronavírus AQUI

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24