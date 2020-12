Lar Dona Beatriz no Porto com 16 infetados por coronavírus

Doze idosos e quatro funcionários do Lar Dona Beatriz, no Porto, receberam teste positivo à covid-19, tendo o espaço sido desinfetado por uma empresa especializada, informou esta quarta-feira a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte).

Em resposta escrita enviada à agência Lusa, fonte da ARS-Norte confirmou um surto do novo coronavírus no Lar Dona Beatriz, onde foram realizados testes já por duas ocasiões.

Atualmente são 12 os idosos e quatro os funcionários infetados, num universo de 30 utentes e 17 profissionais.

"No dia 11 [sexta-feira] foram testados todos os idosos e todos os profissionais. Este rastreio resulta do facto de uma funcionária ter testado positivo. Nos resultados dos testes, identificaram-se sete casos positivos em idosos e todos os profissionais eram negativos. No dia 13 [domingo] testaram-se novamente três idosos com sintomatologia e uma profissional também com sintomas, cujos resultados foram também positivos para SARS CoV2", lê-se na resposta remetida à Lusa.

A ARS-Norte precisou que após resultado do primeiro rastreio "foram implementadas as medidas de separação dos idosos positivos dos negativos", bem como feita uma desinfeção dos espaços por empresa especializada.

Somam-se como medidas a implementação de circuitos separados e a alocação de equipas dedicadas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.636.687 mortos resultantes de mais de 73,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 5.815 pessoas dos 358.296 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.