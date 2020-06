Lar em Caneças com 87 casos de coronavírus

Um lar de idosos em Caneças, Odivelas, tem 60 utentes e 27 funcionários infetados, revelou esta segunda-feira a diretora-geral da Saúde."Estes profissionais estão todos afastados do exercício da sua profissão e já foram tomadas as medidas para afastar os residentes que estão doentes daqueles que não estão doentes", disse Graça Freitas, frisando que "os grandes vetores de entrada da doença são os profissionais e não as visitas", pelo que estas serão mantidas.