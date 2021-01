O lar da Santa Casa da Misericórdia de Mértola, no distrito de Beja, regista esta terça-feira, 21 mortos e 104 infetados com Covid-19.Os dois últimos óbitos foram registados na segunda-feira tendo sido uma mulher de 98 anos e um homem de 97 anos. Os dois utentes estavam internados no hospital de Beja.39 funcionários e 44 utentes estão infetados com o coronavírus.