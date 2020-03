Lar em Santo Tirso testou hoje mais 19 utentes e colaboradores

A Misericórdia de Santo Tirso informou ter efetuado este sábado mais 19 testes de rastreio à covid-19 a utentes e colaboradores do lar Dra. Leonor Beleza, que na sexta-feira registou o quinto caso positivo do novo coronavírus.

"No dia de hoje foi possível realizar mais 19 testes à covid-19 (entre utentes e colaboradores) a expensas desta Misericórdia, dada a ausência de capacidade de resposta do SNS [Serviço Nacional de Saúde] e de outras entidades públicas neste âmbito", refere a Misericórdia de Santo Tirso numa mensagem publicada na sua página de Facebook.

A Misericórdia esclarece que "os utentes e colaboradores do lar Dra. Leonor Beleza se mantêm assintomáticos" e que "não há registo de utentes ou colaboradores de outras estruturas com sintomas que possam sugerir infeção com covid-19".