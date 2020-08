Lar em Sintra regista um morto e 54 infetados com Covid-19

O lar da Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, em Sintra, tem 42 utentes e 12 trabalhadores infetados com coronavírus.De acordo com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, atualmente, a instituição tem 54 casos ativos visto que um utente - dos 43 inicialmente testados positivos - morreu devido à doença.Estão ainda seis pessoas internadas, todas com "situação clínica estável".

"Os residentes que permanecem no equipamento estão isolados entre si, pelo que a situação está controlada e a ser devidamente acompanhada pela Autoridade Local de Saúde Pública do ACES Sintra, em colaboração com a direção do lar e a autarquia", esclarece ainda ao CM a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.