Um lar em Vale de Lobos, no concelho de Sintra, regista até ao momento uma morte por coronavírus e 16 casos positivos.Num primeiro momento, a instituição detetou oito casos positivos. Um dos idosos infetados acabou por morrer na passada quinta-feira no hospital Amadora-Sintra.Segundo fonte da Câmara de Sintra, a autarquia avançou com mais testes aos utentes e profissionais, num total de 88.Os novos resultados permitiram confirmar, no total, 14 utentes e dois profissionais infetados.