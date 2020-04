Lar em Vila Nova de Gaia realiza 131 testes e 51 dão positivos ao coronavírus

"Já me disseram que o meu irmão deu positivo para este maldito vírus. Estou muito preocupada." As palavras são da irmã de um utente que esta segunda-feira soube que dos 131 testes que foram realizados aos idosos e funcionários do Lar de Santa Isabel, em Gaia, 51 deram positivos. Este número junta-se aos 12 casos de infeção que já eram conhecidos.

Os primeiros casos surgiram no inicio do mês. A autarquia critica o facto de as autoridades de saúde não terem realizado os testes aos restantes utentes e funcionários do lar. "Se não entrássemos lá esta segunda-feira, entrava a agência funerária na próxima semana", disse ao CM Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia. Dos infetados, 8 são funcionários. Treze utentes estão hospitalizados. O lar lamenta ainda a morte de quatro utentes.