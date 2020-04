Lar em Vila Verde improvisa compasso pascal e dá o Senhor a beijar aos utentes

O Centro Social e Paroquial de Freiriz, em Vila Verde, foi uma das entidades que neste domingo de Páscoa deu o beijar da cruz aos utentes. O momento foi filmado e partilhado nas redes sociais.



Nas imagens é possível ver a recriação do compasso pascal, iniciativa que vai contra as orientações da Direção-Geral da Saúde face ao risco elevado de contágio de Covid-19 dentro dos lares. O momento contou com a presença de um padre e também com o típico barulho dos sinos.





A cruz foi dada a beijar aos utentes por uma funcionária da unidade sénior. À medida que o compasso prossegue, vê-se a funcionária a limpar a cruz com um pano, a cada beijo dado na cruz.

Casos semelhantes, que estão a gerar polémica, aconteceram também numa rua da freguesia de Martim, em Barcelos, e num lar de idosos em Melgaço.