Lar fechado por falta de condições em Paredes: "Isto foi desumano"

Operação apanhou de surpresa responsáveis e familiares de utentes.

Por Ágata Rodrigues | 08:32

"Isto foi desumano. As pessoas foram retiradas sem que lhes fosse perguntado se queriam sair. Esta era a família delas e é mentira que digam que não temos segurança." Esta é a reação do padre Júlio Pereira, responsável pela Casa do Gaiato em Beire, Paredes, encerrada de urgência pela Segurança Social na quarta-feira.



Em comunicado, a Segurança Social justifica com "deficientes condições das instalações e de segurança e insuficiência de recursos humanos, que colocavam em perigo iminente a integridade de utentes".



Os cerca de 40 utentes com doenças crónicas foram instalados em outras instituições da zona mas as famílias garantem que deviam ter sido avisadas.



"Sou tutor da minha mulher e não sei para onde foi levada, estou em pânico", lamentou Luís Gonçalo.