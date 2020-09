Lar ilegal acusado de maus-tratos a idosa

Dora Santos, de 84 anos, deu entrada na MiraVerde Residência Sénior, em Carnaxide, Oeiras, no início de março, sem quaisquer marcas no corpo. Saiu, passados 85 dias, infetada com sarna e com escaras - úlceras de pressão -, nas nádegas. A família, que só teve conhecimento da situação quando transferiu a idosa de lar, acusa a MiraVerde de maus-tratos e já apresentou queixa no Ministério Público de Oeiras.

"Mas vão dizer-me que ninguém viu os ferimentos? Se não viram, foi porque não lhe fizeram a higiene como deve ser, o que demonstra, mais uma vez, negligência. A urina e as fezes, horas e horas em contacto com as feridas, com ácidos, provocaram-lhe com certeza muitas dores, mas ela sofreu em silêncio, porque estava com sedação a mais", denuncia Laureano Santos, irmão de Dora. Ao CM, o Instituto da Segurança Social revelou que a MiraVerde é um lar ilegal e que já foi alvo de "contraordenação com proposta a sanção acessória de encerramento".

A negligência terá sido sempre escondida da família, já que as visitas, devido à pandemia, eram limitadas. A decisão de transferir Dora Santos para uma outra instituição só surgiu quando a MiraVerde informou a família que a mensalidade iria aumentar em quase 50%, já que o quadro clínico da mulher se tinha agravado. Por mês, passaria a pagar 1750 euros.



Residência proibiu teste Covid a mulher

Em plena pandemia, era obrigatório despistar a Covid-19 antes de dar entrada num lar. Laureano Santos, já com indicação do delegado de saúde local, pediu à MiraVerde que indicasse um dia para que a irmã pudesse ser testada. O lar terá proibido. Só cedeu perante um email da ARS.



PORMENORES

Inspeção adiada

Ao CM, a Segurança Social explicou que, a 3 de setembro, se deslocou ao lar para realizar uma inspeção. A mesma acabou por ser adiada, por indicação da autoridade de saúde, devido a dois casos positivos de Covid-19 na instituição.



Denúncias têm 5 anos

O proprietário do novo lar, para onde Dora foi transferida, contou ao CM que "há pelo menos cinco anos" que existem denúncias de maus-tratos relativas ao MiraVerde e confirmou o estado da idosa. "Vinha em muito más condições", aponta.



CM sem respostas devido a férias

O CM confrontou a MiraVerde com as acusações da família de Dora Santos, e com a falta de licenciamento presencialmente, por telefone e por email.



A diretora técnica do espaço disse não poder responder, nem mesmo por telefone, por estar "de férias". Remeteu esclarecimentos para a próxima semana, altura em que regressa ao trabalho. Garantiu não haver mais ninguém, nem mesmo da direção, disponível para responder ao CM.