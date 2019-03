Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lar para taxistas chega no final do ano

Apoio domiciliário pode chegar até a 20 mil motoristas.

Por Miguel Balança | 07:55

Estão em fase de conclusão as obras para a construção do Centro de Dia da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Transportes Ligeiros (Antral), nas antigas instalações do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, na Ajuda.



Com inauguração prevista para o final do ano, a intervenção traduz um investimento de 1,2 milhões de euros, suportado pela estrutura que representa os taxistas - em 2005, a autarquia lisboeta cedeu o direito de superfície sobre o edifício por um período de 50 anos.



Nova casa para 42 utentes internos, torna-se no centro de comando operacional da Fundação Antral - responsável pela resposta social no setor - que passa a prestar assistência domiciliária a um universo de 20 mil motoristas e familiares, na região de Lisboa.



No entanto, "este é um projeto de âmbito nacional" e, mais a norte, existe já "a promessa" de que o município de Viseu doará terreno e edifício para ação semelhante.



"A nossa missão é dar mais apoio domiciliário. A intenção não é retirar as pessoas do seu ambiente: queremos dar-lhes assistência prioritária em casa. [Prestar] assistência médica, de enfermagem, comida e limpeza", afirmou ao CM Florêncio de Almeida, que cumpre o último ano de mandato à frente do órgão associativo.



"Nunca podemos dizer quando será o fim. Estou disponível para concluir este projeto, mas mais do que isso não será fácil para a minha pessoa. Também eu tenho direito a gozar os últimos dias da minha vida", conclui.