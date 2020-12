Lar particular de Montemor-o-Novo regista 65 infetados com coronavírus

Os casos de infeção pelo vírus da covid-19 num lar do concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, subiram para 65 e a câmara municipal já criou uma zona de concentração e apoio à população (ZCAP).

Segundo divulgou esta quarta-feira o município, citando os dados mais recentes da Autoridade de Saúde Pública, o surto de covid-19 no lar particular Quinta da Ponte contabiliza 48 utentes e 17 trabalhadores infetados.

Em relação ao anterior balanço feito à Lusa no dia 10 por fonte da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central, registam-se agora mais cinco infetados, nomeadamente dois utentes e três trabalhadores.

A autarquia indicou que já implementou uma ZCAP, explicando que se trata de "uma estrutura municipal para alojamento temporário de emergência de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada de covid-19, que, face à avaliação clínica, e por determinação das autoridades de saúde, não determine a necessidade de internamento hospitalar".

De acordo com a câmara municipal, a ZCAP de Montemor-o-Novo foi instalada no edifício do antigo Hospital de Santo André, cedido pela Santa Casa da Misericórdia e equipado pelo município, com capacidade para cerca de 30 camas.

"Em permanente articulação com a Saúde Pública e os serviços de Segurança Social e na medida das suas determinações, o Serviço Municipal de Proteção Civil garante a coordenação geral da estrutura municipal e acompanha diariamente a situação do lar", sublinhou.

A Câmara de Montemor-o-Novo realçou que disponibiliza apoio técnico e logístico para apoio aos profissionais que integram a Brigada de Intervenção, equipa mobilizada pela Segurança Social, em protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, para garantir o acompanhamento aos idosos residentes.

O mais recente relatório epidemiológico divulgado pelo município indica que existem no concelho de Montemor-o-Novo 154 casos ativos de covid-19, 179 recuperados e cinco óbitos associados à doença, num total de 338 infeções desde o início da pandemia.

Portugal contabiliza pelo menos 5.815 mortos associados à covid-19 em 358.296 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).