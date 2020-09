Lar privado recebe financiamento do Estado apesar de suspensão do tribunal

O Supremo Tribunal Administrativo deu razão à Segurança Social quando esta decidiu suspender o financiamento público da instituição particular de solidariedade social O Lar do Comércio, de Matosinhos, onde já morreram 24 idosos vítimas de covid-19.



No entanto, nada aconteceu e o lar continuou a ser financiado pelo Estado. Ministério Público investiga burla de 650 mil euros, avança o jornal Público.

