Lar Sousa Freire em Lousada tem 41 utentes e 15 funcionários infetados com coronavírus

Quarenta e um utentes e 15 funcionários do Lar Sousa Freire da Misericórdia de Lousada, distrito do Porto, testaram positivo para o novo coronavírus, revelou esta terça-feira a instituição, que ativou o "nível máximo do plano de contingência".

Em comunicado, a Santa Casa da Misericórdia de Lousada (SCML) afirma que o surto foi identificado em 02 de novembro e que após a realização de 166 testes para o SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19, "foram identificados 41 casos positivos em utentes e 15 casos positivos em colaboradores".

"O nível máximo do plano de contingência foi colocado em prática, tendo sido a ERPI [Estrutura Residencial para Idosos] Sousa Freire utilizada na sua totalidade como área covid-19 e a ala do Hospital de Lousada como área não covid", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.