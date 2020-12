Lares chamados a entregar nomes de utentes a vacinar contra a Covid-19

A cinco dias da provável autorização da vacina contra a Covid-19 na União Europeia, a Segurança Social avança com "a definição dos respetivos grupos prioritários, em que se incluem os residentes em lares de idosos e os profissionais que neles trabalham", revelou o Instituto da Segurança Social.Para a concretização do processo, "o Ministério da Saúde, através das Administrações Regionais de Saúde, solicitou aos Centros Distritais de Segurança Social o envio da listagem de utentes e funcionários dessas estruturas", avançou a mesma fonte.O presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, confirmou aoque estas estão "a trabalhar na elaboração das listas", que deverão estar prontas no espaço de três dias. Também o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social, padre Lino Maia, confirmou estar a trabalhar na listagem. Diferente foi a posição do presidente da Associação de Apoio Domiciliário, Lares e Casas de Repouso, João Ferreira de Almeida."Estamos completamente às escuras sobre como será efetuada a vacinação", disse. O Instituto da Segurança Social informou, contudo, que "não existe qualquer diferença de tratamento". "Este contacto está a ser feito diretamente junto das instituições e não através das associações que as representam. Estão a ser contactados todos os lares, incluindo os lares do setor lucrativo, vulgo, lares privados", acrescentou.A vacinação contra a Covid-19 levanta um interesse crescente por parte dos utentes dos centros de saúde. Contudo, ainda não estão abertas inscrições para agendamentos, disse aoo presidente da Unidades de Saúde Familiar - Associação Nacional. "Não houve qualquer orientação", referiu Diogo Urjais, que que considera que "deverá ser fornecida informação através dos jornais e televisões sobre quem será vacinado em primeiro lugar, para reduzir o elevado número de telefonemas para os centros de saúde de pessoas que querem integrar as listas".