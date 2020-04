Lares de idosos e deficientes do Baixo Alentejo já estão a ser testados ao coronavírus

O programa para realização de testes em utentes e colaboradores dos 65 lares de idosos e pessoas com deficiência do Baixo Alentejo para despiste do novo coronavírus responsável pela doença covid-19 já começou, foi divulgado esta segunda-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL) refere que o programa começou no domingo nos dois lares de idosos da Fundação Viscondes de Messangil, na vila de Pias, concelho de Serpa, que é um dos municípios da região com maior número de infetados.

O programa vai permitir realizar testes em utentes e colaboradores das 60 estruturas residenciais para idosos (ERPI) e dos cinco lares residenciais (LR) para pessoas com deficiência existentes no Baixo Alentejo, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da CIMBAL.

Segundo a CIMBAL, o programa vai dar prioridade à colheita de amostras para realização de teste de despiste do coronavírus SARS-CoV-2 nas instituições que têm equipas a funcionar em "casulo", ou seja, com permanência residencial de trabalhadores, e maior número de utentes e colaboradores.

A colheita de amostras e os testes são realizados por equipas do Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve - Algarve Biomedical Center (ABC), um consórcio do Centro Hospitalar Universitário e da Universidade do Algarve.

No domingo, em Pias, na primeira etapa do programa, cinco equipas do ABC efetuarem colheitas de amostras para realização de testes aos 98 utentes e a todos os colaboradores dos dois lares de idosos da Fundação Viscondes de Messangil.

Tendo em conta que os dois lares da fundação têm equipas a funcionar em "casulo", no domingo efetuaram-se colheitas de amostras para realização de testes a todos os colaboradores, nomeadamente aos das equipas que estavam a trabalhar e "previamente" aos das que vão entrar ao serviço na terça-feira e terão conhecimento dos resultados antes.

"Brevemente", vão ser agendadas outras operações de colheita de amostras para realização de testes em ERPI e LR do Baixo Alentejo, sendo que a "maioria" vai decorrer durante a primeira quinzena de maio, refere a CIMBAL.

O Programa de Intervenção Preventiva em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas e Lares Residenciais é um projeto do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS).

A operacionalização do programa no Baixo Alentejo resulta de um protocolo entre o MTSSS e o ABC e envolve uma "parceria alargada" compostas por várias entidades da região, nomeadamente a CIMBAL, o Centro Distrital de Beja do Instituto da Segurança Social, a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, a Autoridade de Saúde, as comissões distrital e municipais de proteção civil e a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 187 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.

Portugal contabiliza 903 mortos associados à covid-19 em 23.864 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.





