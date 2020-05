Lares e creches testam todos os trabalhadores até dia 22 de maio

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse este sábado que os trabalhadores das creches, dos lares e das unidades de Cuidados Continuados Integrados já foram todos testados ou vão sê-lo "nos próximos dias". Até ao dia 22, todos deverão saber se foram, ou não, infetados pelo novo coronavírus.

Na conferência de imprensa diária de acompanhamento da pandemia, a governante revelou que há um conjunto de regiões que já terá mesmo concluído os testes. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte já os terminou nos lares e "praticamente terminou" nas creches, ficando a faltar um dos agrupamentos de centros de saúde do Alto Minho, revelou, presumindo-se que fiquem concluídos na próxima semana.

Na ARS do Centro, o cenário é também de "praticamente conclusão do processo", frisou.

Já em Lisboa e Vale do Tejo, a ministra anunciou que os testes feitos em creches terminaram este sábado, nomeadamente aos funcionários que iniciam trabalhos nos próximos dias, e em lares acabam no dia 22. Também no Alentejo a testagem fica concluída até à próxima sexta-feira, tendo já sido feito o rastreio nas creches. O processo no Algarve estará fechado nos próximos dias, acrescentou.

Marta Temido considera que os indicadores referentes à Covid-19 "mantêm-se encorajadores", mas que continua a recomendar-se a prudência. Portugal tinha este sábado 1203 mortes por Covid-19, mais 13 do que na sexta-feira. Este sábado, havia 28 810 (+227) casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus.



Menos doentes nos Cuidados Intensivos

No sábado, Portugal tinha menos 19 pessoas nos Cuidados Intensivos do que na sexta-feira, anunciou a ministra da Saúde. Nos últimos cinco dias, o número médio diário de novos casos é de 200 e o de óbitos de 12, acrescentou.





