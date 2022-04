Lares e transportes mantêm máscaras obrigatórias

A obrigatoriedade do uso da máscara em espaços interiores pode cair até ao final do mês, mas "deverá manter-se nos lares, instituições de saúde e transportes públicos, para defender as faixas etárias mais vulneráveis", admitiu esta quarta-feira António Lacerda Sales. Segundo o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, perante a incidência decrescente do índice de transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2 (que é inferior a 1) e não havendo impacto nos serviços de saúde e na mortalidade geral, "a Direção-Geral da Saúde está em condições de reanalisar e reverter o uso da máscara em espaços interiores, nomeadamente nas escolas."Para os estabelecimentos de ensino que já adquiriram esse equipamento de proteção individual, Lacerda Sales recorda que "há sempre um nível de responsabilização individual nestes processos". "Uma coisa é passarmos de algo que é obrigatório para algo que é recomendado. É possível que ainda haja espaço para a utilização destas máscaras", esclareceu.Esta quarta-feira, o ministro da Educação, João Costa, remeteu a decisão sobre o uso de máscaras nas escolas para o Conselho de Ministros, que tem lugar esta quinta-feira, acrescentando que todos os temas "estão em cima da mesa". Incluindo os apoios reclamados pelos sindicatos dos professores, que pedem complementos de alojamento para zonas específicas do País onde a colocação de docentes é mais difícil.Portugal abandona o uso obrigatório de máscaras mais tarde do que outros países, mas Lacerda Sales sublinhou que "não estamos num ranking de países de quem faz mais depressa ou devagar" e que o objetivo "é que haja medidas com segurança para o cidadão". A decisão de manter, ainda, o uso da máscara em espaços interiores é uma medida cautelar relacionada com a Páscoa, período de maior mobilidade de pessoas.Questionado sobre o estado de alerta, em vigor até 22 de abril, o secretário de Estado disse não poder antecipar as decisões que vão ser tomadas em Conselho de Ministros. "O que posso dizer é que podemos ter confiança nas boas decisões que têm sido tomadas com suporte técnico", concluiu o responsável.de outubro de 2020: o Governo declara, pela primeira vez obrigatório, uso de máscaras em espaços públicos como forma de combater a pandemia de Covid-19. Regra abrangia pessoas a partir dos 10 anos e tinha a duração de 70 dias.Esta quarta-feira, Lacerda Sales foi à inauguração da nova linha de apoio do SNS 24. O aconselhamento psicológico criado no início da pandemia vai ser mantido (já atendeu mais de 150 mil pessoas, 200 por dia), mas agora passa a ser disponibilizado, também, em inglês, para ajudar deslocados da Ucrânia por causa da guerra.O número de mulheres que realizaram mamografia aumentou nos dois primeiros meses do ano, ao contrário do que aconteceu no caso do rastreio do cancro do colo do útero, segundo dados divulgados na Convenção Nacional da Saúde. O presidente da Convenção, Eurico Castro Alves, anunciou que economistas, juristas e matemáticos estão a desenhar um "revolucionário" sistema de avaliação de saúde que deverá apresentar o primeiro relatório no próximo ano.Os sindicatos dos médicos consideraram positiva a presença "com peso político" da ministra da Saúde e secretários de Estado na primeira reunião de um processo negocial que terá novo encontro no dia 18 de maio. O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, afirmou que pretendem "um compromisso para a legislatura para solidificar e fortalecer o SNS".