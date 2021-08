Lares em alerta com aumento de casos de Covid-19

Pandemia: Visitas a lares deviam ser suspensas?

Os lares estão em alerta com o aumento de casos e uma potencial subida de mortes. Em junho havia seis surtos, este sábado são mais de meia centena. Nesta semana, em três dias, foram registados dois surtos.O primeiro foi na Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, com 127 infetados e uma morte. Todos estavam vacinados. Este domingo, foi noticiado um surto no Lar Nossa Senhora da Graça de Padrões, em Almodôvar, com 44 infetados e uma vítima mortal. Também estavam todos vacinados.