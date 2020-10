Lares registam 40% dos óbitos por Covid-19 em Portugal

Duas em cada cinco vítimas mortais de Covid-19 residiam em lares, de acordo com os dados avançados esta sexta-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Morreram 860 utentes institucionalizados, que representam 40% das 2149 mortes. Por regiões, 349 residiam no Norte, 333 na região de Lisboa e Vale do Tejo,152 no Centro, 20 no Alentejo e seis no Algarve.









Pelo terceiro dia consecutivo , esta sexta-feira foram divulgados mais de dois mil novos casos (2608). Há a salientar 21 óbitos, dos quais o mais novo com 64 anos e o mais velho com 97.

A pandemia provocou um maior aumento de mortes em casa. Nos hospitais foram registados 40 644 óbitos, com mais 2265 mortos o que traduz uma subida de 5,9%, por comparação com a média dos últimos cinco anos. Por sua vez, em domicílio verificaram-se 27 583 óbitos, mais 5209, o que representa um acréscimo de 23,2%.



Segundo dados do INE, entre 2 de março (data dos dois primeiros casos de Covid-19 no País) e 4 de outubro morreram 68 227, num aumento de 12% face aos 60 753 mortos, média registada de 2015 a 2019.