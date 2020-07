Lares sem medidas para segunda vaga de Covid-19

A Ordem dos Enfermeiros (OE) pediu esta terça-feira, com urgência, uma audiência aos ministérios da Saúde e da Segurança Social para exigir a criação de um plano de inverno, com medidas concretas de proteção dos idosos institucionalizados. Na origem do pedido está a preocupação com o cruzamento da gripe sazonal, que agrava o quadro clínico dos utentes, com a eventual segunda vaga da Covid-19.









Os enfermeiros defendem a criação de uma rede de coordenação nacional, regional e local destinada à prevenção, controlo e monitorização de infeções. Os profissionais denunciam ainda a falta de recursos humanos nestas instituições, e querem a “responsabilidade” de gerir e executar os respetivos planos de contingência, reportando diretamente às autoridades de saúde”. Uma medida que, para João Ferreira Almeida, presidente da Associação de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI), não faz sentido.

“A preocupação é bem-vinda e concordamos que este ano será particularmente difícil. Ainda não há medidas concretas definidas para além das idênticas aos anos anteriores e do uso de máscara obrigatório, luvas e desinfeção regular das mãos, mas os planos devem ser adequados a cada instituição. Deve ser, por isso, um trabalho de equipa entre o médico, enfermeiro e diretor do lar”, explica. Ontem foi publicada, em Diário da República, uma portaria que cria um programa de apoio, no valor de 10 milhões de euros, que permite aos lares adquirirem equipamentos de proteção individual como luvas, máscaras e viseiras.