Um homem de 64 anos queixava-se de dor e comichão no ouvido há cinco dias, quando deu entrada no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Face ao quadro descrito, inicialmente os médicos pensaram tratar-se de uma otite. Mas após observação depararam-se com uma situação peculiar: o canal auditivo estava infestado por uma dezena de larvas carnívoras que já lhe tinham perfurado parte do tímpano.









