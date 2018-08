Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Laser elimina vermelhidão da cara

Nos casos mais graves aparecem borbulhas com pus.

Por Daniela Polónia | 10:04

O tratamento a laser permite controlar os sintomas da rosácea. Esta doença vascular e inflamatória caracteriza-se pela vermelhidão da cara, com a sensação de calor na região central do rosto e vasos sanguíneos dilatados.



"Há casos em que os sintomas se manifestam apenas por umas horas. Mas nas fases mais graves da doença, a pessoa fica rosada o dia todo e tem derrames na cara, que são os vasos dilatados. Na acne rosácea, aparecem ainda umas borbulhas elevadas, dolorosas e que podem ter pus", explica a dermatologista Alexandra Osório.



Em média, são feitas quatro sessões a laser. Antes disso, é realizado um tratamento com cremes para diminuir a reatividade da pele. Alguns doentes podem ter até de tomar medicação.



"Os glóbulos vermelhos vão captar a energia do laser e transmitir esse calor às paredes do vaso. Há assim uma diminuição do tamanho do vaso, que, ao fim de três semanas, é ‘comido’ pelo sistema imunitário. A eficácia é de 100 por cento", diz a administradora da clínica Dermage, em Lisboa.



A rosácea é mais frequente nas mulheres mas também afeta os homens. O problema aparece a partir dos 30 anos e agrava-se na menopausa.



"Até tinha vergonha de sair à rua"

"Comecei a ficar com borbulhas na cara e com o rosto muito vermelho. Até tinha vergonha de sair à rua e de levar o meu filho à escola. Parecia um monstrinho", recorda Ilda Duarte, de 51 anos, que vive em Sintra.



Inicialmente, os médicos chegaram a dizer-lhe que tinha alergia ao sol mas, depois, foi-lhe diagnosticado rosácea. Ilda optava por usar maquilhagem para tentar disfarçar o problema.



Depois dos tratamentos, os sintomas foram desaparecendo. "Agora já me consigo olhar ao espelho. Senti uma grande alegria quando melhorei", afirma.



Use uma toalha que seja suave para limpar o rosto

Se sofre de rosácea, opte por limpar o rosto com uma toalha suave, lavada com amaciador e bem passada a ferro. Quanto mais seca for a toalha, mais agressiva será para a pele.



O protetor solar deve ser usado todos os dias, mesmo no inverno, já que o rosto fica mais sensível ao sol, agravando assim a doença. Atualmente, é possível encontrar protetores específicos para a rosácea.



O dermatologista deverá explicar quais os cremes mais indicados. Em idades avançadas, são aconselhados cremes antienvelhecimento. A maquilhagem não é proibida e pode até funcionar como uma aliada para disfarçar as manchas vermelhas e as borbulhas. Use aquela que é corretora, com uma cor apropriada, como o verde.



Ainda assim, deve ter atenção ao facto de que nem todos os produtos são adequados e podem provocar a irritação da pele.



Os banhos muito quentes, as saunas, o exercício físico intenso, assim como o stress, a raiva ou a vergonha agravam os sintomas. Os medicamentos que dilatam os vasos sanguíneos não são recomendados.



"Doentes tendem a isolar-se"

Alexandra Osório: Dermatologista na clínica Dermage

CM - Quais são as causas da rosácea?

Alexandra Osório - A causa é fisiológica. Há predisposição numa família para ter rosácea. Estamos a falar de peles reativas, sensíveis às mudanças de temperatura, por exemplo.

– Quais é que são os fatores de risco?

– Quando há a dilatação dos vasos, a pele fica sensível a comidas picantes, por exemplo. Há profissões que também agravam a doença, como trabalhar em metalurgia ou ser cozinheira, porque estas pessoas estão expostas a fontes de calor. Já o sol incomoda, provoca dor e ardor na cara.

– Este problema afeta a qualidade de vida?

– Sim, leva ao isolamento dos doentes. Chega a ser uma doença desfigurante, há mesmo quem fique com o nariz maior.