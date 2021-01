Leça da Palmeira vai ter mais uma torre de 21 pisos

Vai chamar-se Flower Tower e será uma torre residencial, com 21 pisos e 108 apartamentos, com tipologias de T1 a T3+1 Duplex, localizada junto à Exponor e às duas torres do empreendimento Entre Quintas, em Leça da Palmeira.

O apartamento mais barato estará à venda por 112 500 euros. As penthouses do último piso apresentam preços a partir de 580 mil euros.

A brochura do futuro empreendimento da imobiliária francesa Nexity apresenta-o como um projeto que "corresponde às novas realidades familiares contemporâneas, oferecendo, além de apartamentos únicos e rigorosamente desenhados, uma maior qualidade de vida".

O projeto foi desenhado pelo gabinete de arquitetura OODA, que apresenta no seu espólio a reconversão do Matadouro de Campanhã, no Porto, ou a transformação do edifício do 'Jornal de Notícias' em hotel, entre outros.