Legionella abranda com torres de refrigeração da Longa Vida desligadas

Desde que as torres de refrigeração do centro de distribuição de produtos lácteos Longa Vida, em Perafita, Matosinhos, foram desligadas, a 11 de novembro, "verificou-se uma diminuição acentuada do número de casos de doença dos legionários", indicou a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte. Ainda assim, rejeita afirmar que o surto - que causou 10 mortos - teve origem naquele local.A ARS refere que "decorridos 14 dias [período de incubação], não ocorreu nenhum novo caso" e que "os últimos dois casos notificados correspondem a doentes cujo início de sintomas se verificou na primeira quinzena deste mês".A Longa Vida garante que "não recebeu nenhuma notificação, de qualquer autoridade, que informe sobre o estabelecimento de uma correlação entre a bactéria detetada nas torres de refrigeração e as pessoas afetadas pelo surto". A autoridade de saúde mantém suspenso o funcionamento das torres de refrigeração.O surto de legionella já registou 88 casos, nos concelhos de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Onze doentes estão internados - primeiro doente foi hospitalizado a 29 de outubro. O Ministério Público já abriu um inquérito para investigar as causas deste flagelo.Os resultados da análise laboratorial às amostras em unidades industriais e comerciais ainda não foram divulgados.A ARS/Norte refere que, "tendo em conta que a legionella é uma bactéria ubíqua, é expectável que surjam novos casos, não associáveis a este cluster".Após serem divulgadas notícias afirmando que a ARS/Norte atribui o surto à Longa Vida, aquela entidade esclareceu, este domingo, que "em nenhum momento isso é mencionado" no comunicado.